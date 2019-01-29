Ушёл из жизни игрок сборной СССР, которого называли «Пеле гандбола»

На 80-м году жизни скончался двукратный чемпион СССР по гандболу в составе «Буревестника» (Тбилиси) Джемал Церцвадзе, сообщает официальный сайт Федерации гандбола Грузии. Похороны состоятся 31 января в Тбилиси.

В составе «Буревестника» Церцвадзе 10 раз подряд становился лучшим бомбардиром чемпионатов СССР. С 1959 по 1972 год Джемал выступал за сборную СССР. Он принял участие в трёх чемпионатах мира (1964, 1967, 1970), трижды был включён в символическую сборную мира, а также дважды назывался самым техничным игроком соревнований.

Иностранные СМИ дали Церцвадзе прозвище «Пеле гандбола», а на чемпионате мира 1967 года Джемала называли «Гандбольным волшебником». Всего он провёл 78 матчей за сборную СССР и забросил 276 мячей.