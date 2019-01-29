Бьорндален: думаю, Йоханнес побьёт рекорд Фуркада по количеству побед за сезон

Восьмикратный олимпийский чемпион, бывший норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорнадален оценил выступление в сезоне соотечественника Йоханнеса Бё. 25-летний спортсмен лидирует в общем зачёте Кубка мира, выиграв 11 личных гонок на шести этапах. Лучший результат Бьорндалена — 12 побед за сезон. Рекорд принадлежит французу Мартену Фуркаду — 14 побед.

«В масс-старте Йоханнес попал на подиум, несмотря на два промаха. Его выступление в этом сезоне — одно из лучших в истории. Кажется, он нашёл баланс и может так же здорово провести весь сезон.

Уверен, что он превысит моё достижение. Также считаю, что он побьёт рекорд Мартена и выиграет от 14 до 19 гонок в сезоне", — приводит слова Бьорндалена NRK.

Седьмой этап Кубка мира пройдёт в Кэнморе (Канада) 7-10 февраля.