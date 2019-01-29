Москомспорт провёл разъяснительную беседу с Шаботовой из-за её слов о допинге

Департамент спорта города Москвы провёл разъяснительную беседу с 13-летней фигуристкой Анастасией Шаботовой из-за её высказываний о допинге, сообщает ТАСС.



Напомним, спортсменка в «Инстаграме» заявила, что в фигурном катании для достижения хороших результатов необходим допинг. Она также предположила, что фигуристки, тренирующиеся на катке «Хрустальный», принимают запрещённые препараты.



«Социальные сети сегодня дают возможность каждому их пользователю высказываться на любые темы независимо от возраста и статуса. Учитывая юный возраст спортсменки, с ней проведена разъяснительная беседа со стороны родителей и тренера», – сообщили в Москомспорте.

Шаботова занимается фигурным катанием в спортивной школе «Снежные барсы». Представителями отделения «Хрустальный» Центра спорта и образования «Самбо-70» были, в частности, олимпийская чемпионка Юлия Липницкая и двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева. Фигуристкой отделения «Хрустальный» является олимпийская чемпионка Алина Загитова.