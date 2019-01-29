Губерниев отреагировал на просьбы не комментировать ЧМ по лыжным гонкам

Телекомментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал просьбы болельщиков не работать на эфирах с чемпионата мира по лыжным гонкам в Зеефельде (Австрия). Телеканал «Матч ТВ» будет транслировать турнир.

«Милые мои, вас полтора человека, а за мной страна! До встречи в Зеефельде! И я буду комментировать!



О-о-о, каких-то юниоров? И Сергей Устюгов тоже был каким-то?» — написал Губерниев.

Напомним, ранее один из болельщиков написал в комментариях под постом в «инстаграме» лыжника Сергея Устюгова: «Поставьте комментировать Романова. Он хотя бы разбирается в лыжах и не переходит на комментирование награждения каких-то биатлонных юниоров».

Устюгов лайкнул этот комментарий.

Чемпионат мира по лыжным гонкам 2019 года пройдёт в Зеефельде с 19 февраля по 3 марта.