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Хорошилов стал 15-м в слаломе на этапе Кубка мира в Шладминге

Хорошилов стал 15-м в слаломе на этапе Кубка мира в Шладминге
Другие / Лыжный спорт

На этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Шладминге (Австрия) состоялся мужской слалом. Победу одержал австрийский горнолыжник Марсель Хиршер, российский спортсмен Александр Хорошилов стал 15-м.

Горные лыжи. Кубок мира. Шладминг, Австрия

Мужчины. Слалом

1. Марсель Хиршер (Австрия) – 1.44,81
2. Алексис Пинтуро (Франция) – +1,21
3. Даниэль Юле (Швейцария) – +1,60
4. Рамон Зенхаузерн (Швейцария) – +2,25
5. Марко Шварц (Австрия) – +2,59...
15. Александр Хорошилов (Россия) – +3,72

34-летний Александр Хорошилов — первый и единственный представитель России, выигравший этап мужского Кубка мира по горнолыжному спорту, а также единственный представитель России, становившийся призёром этапа Кубка мира в XXI веке (как среди мужчин, так и женщин)

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