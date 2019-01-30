Хорошилов стал 15-м в слаломе на этапе Кубка мира в Шладминге

На этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Шладминге (Австрия) состоялся мужской слалом. Победу одержал австрийский горнолыжник Марсель Хиршер, российский спортсмен Александр Хорошилов стал 15-м.



Горные лыжи. Кубок мира. Шладминг, Австрия



Мужчины. Слалом



1. Марсель Хиршер (Австрия) – 1.44,81

2. Алексис Пинтуро (Франция) – +1,21

3. Даниэль Юле (Швейцария) – +1,60

4. Рамон Зенхаузерн (Швейцария) – +2,25

5. Марко Шварц (Австрия) – +2,59...

15. Александр Хорошилов (Россия) – +3,72



34-летний Александр Хорошилов — первый и единственный представитель России, выигравший этап мужского Кубка мира по горнолыжному спорту, а также единственный представитель России, становившийся призёром этапа Кубка мира в XXI веке (как среди мужчин, так и женщин)