Стал известен состав сборной Украины по биатлону на этапы КМ в Канаде и США

Тренерский штаб сборной Украины по биатлону огласил состав команды на предстоящие североамериканские этапы Кубка мира, сообщает UA: Бiатлон. Этап в Кэнморе (Канада) стартует 7 февраля, в Солт-Лейк-Сити (США) – 14 февраля.



Состав сборной Украины. Женщины

Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Юлия Журавок, Надежда Белкина, Яна Бондарь.

У мужчин на обоих этапах в Северной Америке выступят Дмитрий Пидручный, Тарас Лесюк, Артём Тищенко. Артём Прима и Сергей Семёнов будут стартовать только в Кэнморе, после чего отправятся в Отепя (Эстония), где будут готовиться к чемпионату Европы.

В Отепя также будут тренироваться Валентина Семеренко, Вита Семеренко и Ольга Абрамова. Анастасия Меркушина подготовку к чемпионату Европы проведёт в Антхольце.