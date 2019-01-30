Пихлер: Родченков извратил информацию, придумав много того, чего не было

Бывший тренер сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер, ныне работающий с командой Швеции, прокомментировал решение передать в Международный союз биатлонистов данные, указывающие на ложные свидетельства информатора Всемирного антидопингового агентства Григория Родченкова в деле о допинге в российском спорте.

«Год назад в IBU ещё не существовало независимой группы, она появилась только в октябре прошлого года. Ну да, наверное, я мог бы и раньше кому-то показать бумаги, с кем-то поделиться соображениями. Но дело в том, что после всей истории с допингом я больше никому не доверяю. Дать информацию журналистам? Я прекрасно понимаю, как устроен современный информационный мир: велика вероятность, что люди выдернут самое горячее, извратив смысл всего прочего. По большому счёту и Родченков её извратил, просто придумав многое из того, чего не было в реальности.

Я с самого начала говорил: если Ольга Зайцева или Яна Романова, которых коснулись обвинения, пойдут в CAS, я тоже туда приеду с теми доказательствами, которыми располагаю и которыми располагает мой адвокат. Адвокат Зайцевой, кстати, тоже», — цитирует Пихлера «РИА Новости».

Вольфганг также рассказал, как отреагировал на первоначальное решение МОК не допускать его на Игры-2018. Впоследствии решение было изменено, и он смог отправиться в Пхёнчхан.

«Сама ситуация, безусловно, порядком меня взбесила. У меня прекрасный адвокат, благодаря которому вопрос с моей поездкой на Игры решился достаточно быстро. Но я и сам к тому времени понимал, что правды в показаниях Родченкова не слишком много», — сказал Пихлер.

Пихлер работал с женской сборной России по биатлону с 2011 по 2014 год.