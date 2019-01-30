Источник: Ан будет готовить сборную Китая по шорт-треку к домашней Олимпиаде

Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан планирует покинуть тренерский штаб сборной Южной Кореи и перебраться в Китай, где ему готовят аналогичное место.

В 2022 году в Пекине пройдут зимние Олимпийские игры, и самый титулованный шорт-трекист в истории этого вида спорта будет готовить китайских спортсменов к выступлениям на них, об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на южнокорейский телеканал YTN.



Одной из причин такого решения 33-летнего Ана называют разгоревшийся скандал внутри корейской сборной. Напомним, шорт-трекистка из Южной Кореи Сим Сок Хи обвинила своего тренера Чо Чже Бома в систематических домогательствах и систематических изнасилованиях.



По словам 21-летней спортсменки, в период с 2014 по 2018 год Чо Чже Бом регулярно подвергал её насилию и прекратил свои домогательства лишь за месяц до старта Олимпийских игр—2018 в Пхёнчхане.