«Кубань» обыграла «Ставрополье» в гандбольной Суперлиге

«Кубань» одержала победу над «Ставропольем» в матче женского чемпионата России по гандболу. Встреча завершилась со счётом 33:23 в пользу хозяек.



«Кубань» одержала 11-ю победу в 16 матчах женской Суперлиги и занимает третье место в турнирной таблице. «Ставрополье» потерпело седьмое поражение в 15 играх и занимает пятую строчку.



В следующем туре «Кубань» 14 февраля примет на своей площадке «Ростов-Дон», а «Ставрополье» сыграет с этим же соперником в родных стенах 6 февраля.



Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины



«Кубань» (Краснодар) — «Ставрополье» (Ставрополь) — 33:23 (18:11)



Чемпионат России по гандболу среди женщин проводится с 1993 года. Действующим чемпионом первенства является «Ростов-Дон».