Гандболисты астраханского «Динамо» в матче чемпионата России по гандболу среди мужских команд в гостях обыграли команду «Сунгуль» из Снежинска со счётом 31:25.
«Динамо» одержало седьмую победу в 14 проведённых матчах и занимает шестое место в турнирной таблице Суперлиги. «Сунгуль» (3 победы, 1 ничья, 10 поражений) — на 9-м месте.
В следующем матче, 2 февраля, «Динамо» на выезде сыграет с «УГНТУ-ВНЗМ», а «Сунгуль» 5 февраля примет на своей площадке московский «Спартак».
Гандбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига
«Сунгуль» (Снежинск) — «Динамо» (Астрахань) — 25:31 (10:17)
Чемпионат России по гандболу среди мужских команд проводится с 1992 года. Организацией соревнований занимается Федерация гандбола России.
Астраханское «Динамо» победило «Сунгуль» в гандбольной Суперлиге