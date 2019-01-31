Астраханское «Динамо» победило «Сунгуль» в гандбольной Суперлиге

Гандболисты астраханского «Динамо» в матче чемпионата России по гандболу среди мужских команд в гостях обыграли команду «Сунгуль» из Снежинска со счётом 31:25.



«Динамо» одержало седьмую победу в 14 проведённых матчах и занимает шестое место в турнирной таблице Суперлиги. «Сунгуль» (3 победы, 1 ничья, 10 поражений) — на 9-м месте.



В следующем матче, 2 февраля, «Динамо» на выезде сыграет с «УГНТУ-ВНЗМ», а «Сунгуль» 5 февраля примет на своей площадке московский «Спартак».



Гандбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига



«Сунгуль» (Снежинск) — «Динамо» (Астрахань) — 25:31 (10:17)



Чемпионат России по гандболу среди мужских команд проводится с 1992 года. Организацией соревнований занимается Федерация гандбола России.