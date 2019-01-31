«Динамо-Виктор» переиграло «Каустик» в Суперлиге по гандболу

Гандболисты ставропольского «Динамо-Виктора» в домашнем матче регулярного чемпионата России среди мужских команд переиграли волгоградский «Каустик».



«Динамо-Виктор» с 7 победами в 13 проведённых матчах занимает шестое место в турнирной таблице и 5 февраля на выезде встретится с «Чеховскими медведями». «Каустик» с двумя победами занимает предпоследнее место и 2 февраля в гостях сыграет со СКИФом.



Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины



«Динамо-Виктор» (Ставрополь) — «Каустик» (Волгоград) — 35:32 (16:12)

Ранее сегодня, 31 января, в матчах мужской Суперлиги астраханское «Динамо» победило «Сунгуль», а «Спартак» переиграл «СГАУ-Саратов».



Чемпионат России по гандболу среди мужских команд проводится с 1992 года. Организацией соревнований занимается Федерация гандбола России.