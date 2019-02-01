Генеральный секретарь IBU покинул свой пост

Исполняющий обязанности генерального секретаря Международного союза биатлонистов (IBU) Мартин Кухенмайстер объявил об уходе со своего поста, сообщает пресс-служба организации. Окончательно он покинет IBU в конце февраля по истечении уведомительного срока. В IBU приступили к поискам замены.

Кухенмайстер занял должность исполняющего обязанности генерального секретаря организации после событий в апреле прошлого года. Напомним, тогда полиция Австрии провела обыски в штаб-квартире IBU в Зальцбурге с целью проверки причастности действующего президента IBU Андерса Бессеберга и генерального секретаря организации Николь Рёш к коррупционным схемам, позволявшим спортсменам избегать ответственности за нарушение антидопинговых правил. На время разбирательства Бессеберг и Рёш были освобождены от своих должностей в IBU.