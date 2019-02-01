Вяльбе: постараемся оградить Губерниева от лыжников во время чемпионата мира

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась на тему работы российского комментатора Дмитрия Губерниева на гонках чемпионата мира.
«Это его работа, он комментатор, и я не могу запретить ему работать, но множества интервью, как у биатлонистов, у нас не будет.
Будем стараться, чтобы он работал с нами исключительно как спортивный комментатор. Постараемся оградить его от бесконечных интервью наших лыжников.
Будем всячески сопротивляться в интервью Дмитрию Губерниеву, сама вижу и понимаю. К сожалению, он сейчас больше шоумен, а не спортивный комментатор, а был ведь таковым ещё совсем недавно», — написала Вяльбе в комментариях к своим записям в «Инстаграме».
Напомним, ранее российский лыжник Сергей Устюгов лайкнул комментарий с просьбой заменить Губерниева в эфирах с чемпионата мира.