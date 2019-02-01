Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие /

Вяльбе: постараемся оградить Губерниева от лыжников во время чемпионата мира

Вяльбе: постараемся оградить Губерниева от лыжников во время чемпионата мира
Другие / Лыжный спорт

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась на тему работы российского комментатора Дмитрия Губерниева на гонках чемпионата мира.

«Это его работа, он комментатор, и я не могу запретить ему работать, но множества интервью, как у биатлонистов, у нас не будет.

Будем стараться, чтобы он работал с нами исключительно как спортивный комментатор. Постараемся оградить его от бесконечных интервью наших лыжников.

Будем всячески сопротивляться в интервью Дмитрию Губерниеву, сама вижу и понимаю. К сожалению, он сейчас больше шоумен, а не спортивный комментатор, а был ведь таковым ещё совсем недавно», — написала Вяльбе в комментариях к своим записям в «Инстаграме».

Напомним, ранее российский лыжник Сергей Устюгов лайкнул комментарий с просьбой заменить Губерниева в эфирах с чемпионата мира.

Губерниев отреагировал на просьбы не комментировать ЧМ по лыжным гонкам
Губерниев: Устюгов может ставить «лайки» там, где хочет
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент