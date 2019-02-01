Уткин — лыжникам: обсудите смазку и продышитесь, телевидение — это не ваше дело

Известный блогер Василий Уткин выразил мнение по поводу недовольства некоторых представителей ФЛГР тем, что гонки чемпионата мира по лыжным гонкам будет комментировать Дмитрий Губерниев.

«Запретить Губерниеву комментировать чемпионат мира по лыжам — это отличная тема. Она исходит от спортсменов, которые находятся на полном государственном обеспечении. То есть только бегай.



Мало того (это не относится к нашим молодым лыжникам, но это часть пейзажа последних лет), если выяснится, что кто-то из них ел что-то не то, перепутал добавки или ещё что, их жизнь не изменится. Ну, должность получат. Может, депутатское место. Не дай бог, конечно.



Что из этого следует? Ребятам, какими бы они ни были — славными, добрыми, честными, чистыми, — абсолютно ВСЁ РАВНО, сколько народу посмотрит их чемпионат. Они же не в Швеции, не в Норвегии, не в Штатах, где спортсмен обязан сам искать спонсора, создавать ему публичность, и в этом залог успеха и зависимость от результата. У наших все есть. И вот им ещё и комментатора подай.



Между тем козе ясно, что успех лыжных трансляций — это Губерниев. Это понимает даже Тина Канделаки, чего уж там.



Так вот, спортсмены. Обсудите смазку. Продышитесь. И бегите за медалями. Телевидение — не ваше дело. Вы хотите и его ещё поюзать, но вам хватит. Не дело комментатора выбирать состав на эстафету, не дело лыжника выбирать комментатора.

Успех трансляций не менее важен, чем ваши медали. А в идеале это одно и то же. Просто у нас до идеала — ну, далеко», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

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