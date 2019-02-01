МИД РФ: «законом Родченкова» спорт стараются превратить в сферу конфронтации

Департамент информации и печати МИД России сделал официальный комментарий в связи с рассмотрением в Конгрессе США «закона имени Родченкова».

«На днях в Конгресс США в очередной раз внесён проект «закона имени Г. Родченкова», залежавшийся там в прошлом году и списанный было в архив. Подаётся так, что он якобы преследует благородную цель — борьбу с использованием допинга в мировом спорте. На самом деле речь идет о новой попытке противопоставить экстерриториальное применение американского законодательства общепринятым международным антидопинговым механизмам.

Симптоматично, что авторы законопроекта не скрывают, что поводом для его повторного рассмотрения стал налаженный в последнее время конструктивный диалог ВАДА с профильными российскими организациями. Американские политики, напротив, явно стараются превратить спорт ещё в одну сферу жёсткой конфронтации с Россией.

Предусмотренные документом сомнительные правовые новшества, включая привлечение к уголовной ответственности в США участников международных соревнований, проходящих в других странах, вызывают недоумение не только в российском, но и в мировом спортивном сообществе. Почти анекдотично выглядит положение, по которому особо тяжкая ответственность — до 10 лет тюремного заключения — наступает в тех случаях, когда использование запрещённых препаратов приводит к проигрышу американских атлетов. Такое впечатление, что зарубежным спортсменам рекомендуют не только быть внимательными с медикаментами, но и подумать, стоит ли вообще соревноваться с американцами, поскольку они могут пожаловаться своим властям, а те — завести уголовное дело без особых оснований, просто «по подозрениям».

Помимо такого не прикрытого ничем подыгрывания американских законодателей собственным атлетам, бросается в глаза нежелание дать адекватную оценку громким разоблачениям последнего времени, связанным с масштабным и систематическим использованием допинга в США. Не менее одиозным выглядит присвоение законопроекту имени Г. Родченкова, известная деятельность которого разрушила профессиональную карьеру многих честных спортсменов.

Хотелось бы надеяться, что американские законодатели задумаются о недопустимости смешивать спорт и политику. Это было бы разрушительно для международного движения», — говорится в заявлении МИД РФ.