Костомаров: Тутберидзе не тащит людей в свою группу силой. Всегда есть выбор

Олимпийский чемпион по фигурному катанию российский фигурист Роман Костомаров, выступавший в танцах на льду с Татьяной Навкой, ответил на критику бывшего тренера Александры Трусовой Александра Волкова в адрес нынешней наставницы фигуристки, Этери Тутберидзе.

«Мне кажется, это просто зависть, тупая зависть. Критикуй, но сначала пускай твои фигуристки покажут те результаты, которые показывают подопечные Тутберидзе. У каждого тренера свой подход. Все специалисты разнятся по методикам, характеру и принципам. Но фигуристки Этери на протяжении многих лет завоёвывают медали. Девочки приходят к ней и добиваются результата, исполняют сложнейшие прыжки. Подход Тутберидзе — второй вопрос. Это выбор спортсменок. На данный момент она один из лучших тренеров в женском одиночном катании.

Профессиональный спорт в принципе не щадит людей, а молодым девочкам приходится ещё тяжелее. Но в фигурном катании именно в таком возрасте наступает пик. Посмотрите, Олимпийские игры всегда выигрывали 16—17-летние девчонки. Зачастую после этого наступает спад, приходит взросление. В этот момент многие заканчивают. Это спорт высоких достижений, а Тутберидзе доводит подопечных до наивысших результатов. И потом, она же не тащит людей в свою группу силой. У тебя всегда есть выбор», — приводит слова Костомарова RT.