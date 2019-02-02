Москвина: спортсмены должны иметь широкий кругозор, это помогает

Заслуженный тренер России Тамара Москвина рассказала о работе с фигуристами Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским, которые заняли третье место в парном катании на чемпионате Европы-2019.



«Приятно, что они смогли получить такое развитие в школе и семье. За счёт этого наша работа с ними получается интеллектуальной и успешной, потому что спортсмены должны иметь широкий кругозор, в том числе и в музыкальном и артистическом плане. Это помогает.



Ребята показывали себя в Минске достойно, так мы их и учим: чтобы у публики оставалось от них приятное впечатление. Как настраивали их на турнир? Всё это есть в учебнике по психологии. В этом мастерство тренера, чтобы психологически настроить подопечных на старт. Дима допустил ошибку на простом для себя элементе, значит, наша работа была недостаточной.



После просмотра выступлений во всех видах ЧЕ-2019 у меня исписано несколько листов, где отмечены оригинальные поддержки, дорожки шагов и связки», – цитирует Москвину «Команда России».

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