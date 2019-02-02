Медведева и Браун поддержали идею переименовать арену в Казахстане в честь Тена

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева и бронзовый призёр Олимпийских игр в командных соревнованиях Джейсон Браун поддержали идею переименовать арену в Казахстане в честь Дениса Тена.

Спортсмены призвали болельщиков подписать петицию о переименовании «Халык Арены» в Алма-Ате.

Денис Тен скончался в возрасте 25 лет в результате ножевых ранений, полученных в центре Алма-Аты 19 июля прошлого года. Спортсмен пытался предотвратить кражу зеркал с его автомобиля, однако был смертельно ранен ножом в бедро.



Тен — серебряный медалист чемпионата мира по фигурному катанию 2013 года, бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» denisten_official.