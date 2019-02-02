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Легков занял второе место в любительской биатлонной гонке

Легков занял второе место в любительской биатлонной гонке
Другие / Биатлон

Олимпийский чемпион в лыжной гонке на 50 км, серебряный призёр в эстафете Александр Легков занял второе место в любительской биатлонной гонке на зимнем фестивале Snow Fest в Альметьевске (Татарстан).

Легков преодолел дистанцию 7,5 км за 20 минут 45 секунд и уступи победителю Александру Назарову чуть больше одной минуты. На первой стрельбе Легков закрыл три мишени из пяти, а на стрельбе стоя — две. Мишени находились на расстоянии 10 метров.

В гонке приняли участие 50 спортсменов.

На минувшей неделе Александр Легков принял участие в знаменитой лыжной гонке «Марчалонга» — масс-старт на 70 км классическим стилем (от города Моэна до Кавалезе). Победитель «Тур де Ски» 2013 года пришёл к финишу 29-м.

Легков — 29-й в гонке на 70 км в Италии
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