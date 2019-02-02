Команда Сидоровой победила Канаду на этапе Кубка мира по кёрлингу

Команда скипа Анны Сидоровой одержала победу над сборной Канады на этапе Кубка мира по кёрлингу в Швеции. Встреча завершилась со счётом 7:0 в пользу российской команды.

За команду выступали Сидорова, Маргарита Фомина, Юлия Портунова и Юлия Гузиева.

В следующем матче команда Сидоровой сегодня сыграет со сборной Швеции.

Напомним, в середине января команда Анны Сидоровой одержала победу на этапе Мирового тура по кёрлингу, который проходил в Берне (Швейцария). Призовой фонд турнира составил $ 21,5 тыс.

В финале соревнований Анна Сидорова, Маргарита Фомина, Юлия Портунова и Юлия Гузиёва обыграли сборную Китая (скип — Цзян Илунь) со счётом 7:3. Другая российская команда, за которую выступали Алина Ковалёва, Ульяна Васильева, Галина Арсенькина и Екатерина Кузьмина, выбыла из борьбы за медали на четвертьфинальной стадии.