Саночница Демченко стала третьей на этапе КМ в Альтенберге

Российская саночница Виктория Демченко заняла третье место на седьмом этапе Кубка мира в Альтенберге (Германия).
Из-за неблагоприятных погодных условий был проведён один заезд. Победительницей соревнований с результатом 53,932 секунды стала итальянка Сандра Робачер. Второе место с отставанием на 0,090 секунды заняла хозяйка трека Натали Гайзенбергер. Демченко уступила чемпионке соревнований 0,246 секунды. Десятку лучших замкнула ещё одна россиянка Татьяна Иванова (+0,451).
Санный спорт. Кубок мира. Седьмой этап. Альтенберг, Германия
Женщины
1. Сандра Робачер (Италия) — 53,932.
2. Натали Гайзенбергер (Германия) — +0,090.
3. Виктория Демченко (Россия) — +0,246...
10. Татьяна Иванова (Россия) — +0,451...
15. Екатерина Батурина (Россия) — +0,686...
21. Екатерина Катникова (Россия) — +1.001.