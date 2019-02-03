Саночница Демченко стала третьей на этапе КМ в Альтенберге

Российская саночница Виктория Демченко заняла третье место на седьмом этапе Кубка мира в Альтенберге (Германия).

Из-за неблагоприятных погодных условий был проведён один заезд. Победительницей соревнований с результатом 53,932 секунды стала итальянка Сандра Робачер. Второе место с отставанием на 0,090 секунды заняла хозяйка трека Натали Гайзенбергер. Демченко уступила чемпионке соревнований 0,246 секунды. Десятку лучших замкнула ещё одна россиянка Татьяна Иванова (+0,451).

Санный спорт. Кубок мира. Седьмой этап. Альтенберг, Германия

Женщины

1. Сандра Робачер (Италия) — 53,932.

2. Натали Гайзенбергер (Германия) — +0,090.

3. Виктория Демченко (Россия) — +0,246...

10. Татьяна Иванова (Россия) — +0,451...

15. Екатерина Батурина (Россия) — +0,686...

21. Екатерина Катникова (Россия) — +1.001.