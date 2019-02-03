Конькобежки Голикова и Фаткулина — призёры этапа КМ в Хамаре на дистанции 500 м

Российские конькобежки Ангелина Голикова и Ольга Фаткулина заняли второе и третье места на дистанции 500 м на пятом этапе Кубка мира в Хамаре (Норвегия).

Победу в соревнованиях одержала представительница Австрии Ванесса Херцог, пробежавшая дистанцию за 37,61 секунды. Голикова уступила победительнице 0,28 секунды, Фаткулина — 0,47 секунды. Ещё одна россиянка Дарья Качанова стала пятой (+0,62).

В зачёте Кубка мира на этой дистанции лидирует Херцог, в активе которой 504 балла. Вслед за ней расположились три россиянки: Фаткулина (403), Голикова (388) и Качанова (370).

Конькобежный спорт. Кубок мира. Пятый этап. Хамар, Норвегия

Женщины. 500 м

1. Ванесса Херцог (Австрия) — 37,61.

2. Ангелина Голикова (Россия) — +0,28.

3. Ольга Фаткулина (Россия) — +0,47...

5. Дарья Качанова (Россия) — +0,62...

13. Ирина Кузнецова (Россия) — +1,06.

Кубок мира. Женщины. Зачёт на дистанции 500 м

1. Ванесса Херцог (Австрия) — 504 балла.

2. Ангелина Голикова (Россия) — 403.

3. Ольга Фаткулина (Россия) — 388.

4. Дарья Качанова (Россия) — 377.