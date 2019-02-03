Борзаковский: выпустят ребят на международные старты, будут и другие результаты

Олимпийский чемпион, главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский подвёл итоги соревнований «Русская зима».

«В начале сезона я говорил, что ребята наберут форму к «Русской зиме» и чемпионату России. Так и получается: сейчас они вышли практически на пик формы, что показывают и результаты. Не могу никого выделять явно, хочу похвалить всех спортсменов. Все показали свои лучшие результаты, а многие из них лидеры мирового сезона.

Связка «Русской зимы» и чемпионата России очень удобна спортсменам. До чемпионата остаётся чуть меньше двух недель, и у спортсменов есть время отдохнуть. В связи с тем, что на чемпионате большинству соревноваться не в один круг, им нужен отдых, чтобы восстановиться и выйти на пик формы.

Настроение команды за последний год поменялось в лучшую сторону. Ребятам всё равно тяжело психологически из-за того, что многим не дают допуск. Я надеюсь, что их выпустят на международные старты, чтобы они могли соревноваться с совсем другими спортсменами, равными им по уровню, и в совсем других условиях. Будут и совсем другие результаты. В целом команда в неплохом состоянии и физическом, и психологическом. Порядка 15 человек претендует на поездку на чемпионат Европы с учётом выполнения нормативов», — передаёт слова Борзаковского корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.