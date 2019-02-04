Клебо — о 20-м месте на чемпионате Норвегии: надеюсь, план сработает

Трёхкратный олимпийский чемпион Йоханнес Хёсфлот Клебо прокомментировал выступление в скиатлоне на чемпионате Норвегии. Он занял 20-е место, отстав от победителя, Эмиля Иверсена, на 43 секунды.

«Я понимаю, что люди скептически относятся к моим результатам. Особенно когда я занимаю 20-е место на чемпионате Норвегии. Но это просто был не мой день. Сейчас важно сосредоточиться на тренировках. Мне нужно несколько дней, чтобы набрать форму. Я и не планировал выйти на пик формы сейчас. Мы придерживаемся плана. Надеюсь, он сработает», — приводит слова Клебо NRK.

Клебо вошёл в состав сборной Норвегии на чемпионат мира по лыжным видам спорта, который пройдёт в Зеефельде (Австрия) с 20 февраля по 3 марта.