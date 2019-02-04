Сборная Украины не выступит на Универсиаде в Красноярске

Первый заместитель министра молодёжи и спорта Украины Игорь Гоцул сообщил, что украинские спортсмены не выступят на зимней Универсиаде в Красноярске. Срок приёма заявок завершился 2 февраля.



«Спортсмены Украины не приедут в Красноярск», — приводит слова Гоцула ТАСС.

Из-за дипломатической напряжённости между двумя странами в марте 2018 года правительство Украины запретило своим спортсменам участвовать в любых соревнованиях на территории России. Затем формулировка была изменена. Теперь спортсменам рекомендовано не участвовать в соревнованиях в России, так как в обратном случае их поездка не будет профинансирована.

На зимней Универсиаде 2017 года в Алма-Ате сборная Украины завоевала 2 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые награды.

Универсиада в Красноярске пройдёт со 2 по 12 марта.