Минспорта Украины: замминистра не давал комментариев по участию на Универсиаде

Пресс-служба министерства молодёжи и спорта Украины опубликовала заявление, в котором сообщила, что заместитель министра ведомства Игорь Гоцул не давал комментарий о том, что сборная Украины не примет участия на Универсиаде в Красноярске.



«Первый заместитель министра Игорь Гоцул не давал комментариев по участию сборной Украины в Универсиаде-2019, в том числе российскому агентству ТАСС. Министерство молодёжи и спорта Украины не предоставляет комментарии и не отвечает на информационные запросы российских СМИ с 2014 года.



Решение об участии сборной Украины в зимней Универсиаде-2019 в Красноярске находится в пределах компетенции министерства образования и науки, а точнее – в пределах компетенции комитета по физическому воспитанию и спорту министерства и образования Украины.



Позиция минспорта относительно участия украинских спортсменов в соревнованиях на территории России остаётся неизменной: подготовка и участие сборных команд в таких соревнованиях не финансируется из государственного бюджета Украины, как и выплата соответствующих призовых и тому подобное.



Все риски пребывания спортсменов на территории страны-агрессора берут на себя федерации по видам спорта и сами спортсмены», – сказано в сообщении Минспорта Украины.