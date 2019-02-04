«Луч» одолел «Уфу-Алиса» в женской Суперлиге по гандболу

Гандболистки «Луча» на своей площадке нанесли поражение команде «Уфа-Алиса» со счётом 32:31 в матче чемпионата России среди команд Суперлиги.



«Луч» одержал пятую победу в 15 матчах женской Суперлиги и занимает девятое место в турнирной таблице с 10 очками в активе. «Уфа-Алиса» (2 очка) потерпела 14-е поражение в 15 играх и идёт предпоследней.



В следующем туре «Луч» 12 февраля примет на своей площадке ижевский «Университет», а «Уфа-Алиса» 6 февраля сыграет на выезде со «Звездой».



Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины



«Луч» (Москва) — «Уфа-Алиса» (Уфа) — 32:31 (19:14)



Чемпионат России по гандболу среди женщин проводится с 1993 года. Действующим чемпионом первенства является «Ростов-Дон».