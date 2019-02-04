Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова перенесла операцию по поводу катаракты.



«Чувствую себя хорошо, правда, зрение пока ещё не полностью восстановилось. Мне заменили хрусталик, всё, по мнению врача, прошло замечательно, поэтому я уже дома. Такая же операция планируется на втором глазу. Врач рекомендовал провести её позже, но окончательное решение он примет на консультации.

В ближайшее время планирую вернуться к работе. Планирую поездку на чемпионат мира в Японию. Более того, хотела бы поехать с Максимом Ковтуном на Универсиаду в Красноярск», — цитирует Тарасову РИА «Новости».

Под руководством Тарасовой советские и российские фигуристы семь раз выигрывали золотые медали Олимпийских игр.