Заседание рабочей группы по восстановлению СБР пройдёт в Москве в конце февраля

Следующее заседание рабочей группы Международного союза биатлонистов, на котором будем рассмотрен вопрос восстановления статуса Союза биатлонистов России, состоится в конце февраля в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу IBU.



Председатель рабочей группы выразил удовлетворение тем, что Всемирное антидопинговое агентство получило данные Московской антидопинговой лаборатории.

СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года из-за допинговых нарушений. В середине декабря IBU представил список требований, которые должны быть выполнены для восстановления СБР.

Одним из критериев являлось соответствие Российского антидопингового агентства кодексу ВАДА. 22 января исполком ВАДА сохранил статус соответствия РУСАДА.