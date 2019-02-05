Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие /

Губерниев: в Канаде очень холодно. Ночью обещают до 40 градусов ниже нуля

Губерниев: в Канаде очень холодно. Ночью обещают до 40 градусов ниже нуля
Другие / Биатлон

Российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о погодных условиях в Кэнморе (Канада), где с 7 по 11 февраля пройдёт седьмой этап Кубка мира по биатлону.

«Здесь очень холодно. На дворе минус 27 градусов, ночью обещают до 40 градусов ниже нуля. Радует, что всё-таки днём температура будет чуть меньше 20 градусов мороза, а это значит, что в четверг этап начнётся двумя индивидуальными гонками.

Как известно, сборная России накануне прилетела в Канаду, но без винтовок. Мы рассчитываем, что в ближайшее время оружие будет в Кэнморе и воссоединится со своими хозяевами.

В своё время Александр Васильевич Привалов перед одним из чемпионатов мира рассказывал, что не привезли патронов, сборная СССР два-три дня тренировалась без винтовок. Знаменитый специалист тогда сказал: «Ребята, скучаем по стрельбе». После чего было блестящее выступление на мировом первенстве. Приходится уповать именно на такой расклад в Кэнморе», — цитирует Губерниева официальный сайт телеканала «Матч ТВ».

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент