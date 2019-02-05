Губерниев: в Канаде очень холодно. Ночью обещают до 40 градусов ниже нуля

Российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о погодных условиях в Кэнморе (Канада), где с 7 по 11 февраля пройдёт седьмой этап Кубка мира по биатлону.



«Здесь очень холодно. На дворе минус 27 градусов, ночью обещают до 40 градусов ниже нуля. Радует, что всё-таки днём температура будет чуть меньше 20 градусов мороза, а это значит, что в четверг этап начнётся двумя индивидуальными гонками.

Как известно, сборная России накануне прилетела в Канаду, но без винтовок. Мы рассчитываем, что в ближайшее время оружие будет в Кэнморе и воссоединится со своими хозяевами.



В своё время Александр Васильевич Привалов перед одним из чемпионатов мира рассказывал, что не привезли патронов, сборная СССР два-три дня тренировалась без винтовок. Знаменитый специалист тогда сказал: «Ребята, скучаем по стрельбе». После чего было блестящее выступление на мировом первенстве. Приходится уповать именно на такой расклад в Кэнморе», — цитирует Губерниева официальный сайт телеканала «Матч ТВ».