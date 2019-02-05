FINA утвердила мировой рекорд Пригоды на дистанции 200 м брассом

Международная федерация водных видов спорта официально утвердила мировой рекорд, который установил российский пловец Кирилл Пригода на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира по плаванию 2018 года в 25-метровом бассейне в Ханчжоу (Китай). 13 декабря он выиграл золото, продемонстрировав результат 2.00,16.



«Международная федерация водных видов спорта и Всероссийская федерация плавания поздравляют Кирилла Пригоду и его тренера Михаила Горелика с утверждением установленного рекорда мира», — говорится в сообщении на официальном сайте ВФП.

Предыдущий мировой рекорд на этой дистанции был установлен представителем Германии Марко Кохом в ноябре 2016 года (2.00,44). На прошедшем чемпионате мира Кох стал третьим.