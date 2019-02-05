Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие /

FINA утвердила мировой рекорд Пригоды на дистанции 200 м брассом

FINA утвердила мировой рекорд Пригоды на дистанции 200 м брассом
Другие / Водные виды спорта

Международная федерация водных видов спорта официально утвердила мировой рекорд, который установил российский пловец Кирилл Пригода на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира по плаванию 2018 года в 25-метровом бассейне в Ханчжоу (Китай). 13 декабря он выиграл золото, продемонстрировав результат 2.00,16.

«Международная федерация водных видов спорта и Всероссийская федерация плавания поздравляют Кирилла Пригоду и его тренера Михаила Горелика с утверждением установленного рекорда мира», — говорится в сообщении на официальном сайте ВФП.

Предыдущий мировой рекорд на этой дистанции был установлен представителем Германии Марко Кохом в ноябре 2016 года (2.00,44). На прошедшем чемпионате мира Кох стал третьим.

Пригода выиграл золото ЧМ на дистанции 200 м брассом, установив мировой рекорд
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент