Загитова: после завершения карьеры я хотела бы остаться в спорте, стать тренером

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала, чем планирует заниматься после завершения карьеры.



«Я бы хотела остаться в спорте, стать хорошим тренером. Особенно об этом не думала, но это точно будет связано со спортом», — цитирует Загитову ТАСС.



16-летняя фигуристка является олимпийской чемпионкой Пхёнчхана — 2018 и победительницей чемпионата Европы — 2018 в Минске. На прошедшем в Минске чемпионате Европы — 2019 Алина завоевала серебряную медаль.



Ранее Загитова рассказала об отношении к Японии, где с 18 по 24 марта пройдёт чемпионат мира и о том, от какой роли в кино однозначно бы отказалась.

Загитова: в последнее время с прыжками у меня проблемы