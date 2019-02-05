Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие /

Загитова: после завершения карьеры я хотела бы остаться в спорте, стать тренером

Загитова: после завершения карьеры я хотела бы остаться в спорте, стать тренером
Другие / Фигурное катание

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала, чем планирует заниматься после завершения карьеры.

«Я бы хотела остаться в спорте, стать хорошим тренером. Особенно об этом не думала, но это точно будет связано со спортом», — цитирует Загитову ТАСС.

16-летняя фигуристка является олимпийской чемпионкой Пхёнчхана — 2018 и победительницей чемпионата Европы — 2018 в Минске. На прошедшем в Минске чемпионате Европы — 2019 Алина завоевала серебряную медаль.

Ранее Загитова рассказала об отношении к Японии, где с 18 по 24 марта пройдёт чемпионат мира и о том, от какой роли в кино однозначно бы отказалась.

Загитова: в последнее время с прыжками у меня проблемы
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент