Трефилов пропустит матч «Кубани» в Кубке ЕГФ из-за проблем со здоровьем

Главный тренер «Кубани» Евгений Трефилов не сможет руководить командой в матче 6-го тура группового этапа женского Кубка ЕГФ с норвежским «Ларвиком», сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.



Трефилов почувствовал недомогание перед предыдущим матчем турнира с французским «Безансоном» (28:29) 3 февраля. Проведённое медобследование выявило у главного тренера краснодарского клуба и сборной России проблемы с сердцем. Врачи рекомендовали Трефилову воздержаться от присутствия на скамейке запасных во время матча с «Безансоном», однако он руководил своей командой в этой игре.

В ближайшее время 63-летний специалист пройдёт углублённое обследование. Исполнять обязанности Трефилова в матче с «Ларвиком» будет помощник главного тренера Денис Сайфулин.

«Кубань» занимает второе место в турнирной таблице группы C, имея четыре очка в пяти матчах.