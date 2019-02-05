Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие /

Трефилов пропустит матч «Кубани» в Кубке ЕГФ из-за проблем со здоровьем

Трефилов пропустит матч «Кубани» в Кубке ЕГФ из-за проблем со здоровьем
Другие / Гандбол

Главный тренер «Кубани» Евгений Трефилов не сможет руководить командой в матче 6-го тура группового этапа женского Кубка ЕГФ с норвежским «Ларвиком», сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

Трефилов почувствовал недомогание перед предыдущим матчем турнира с французским «Безансоном» (28:29) 3 февраля. Проведённое медобследование выявило у главного тренера краснодарского клуба и сборной России проблемы с сердцем. Врачи рекомендовали Трефилову воздержаться от присутствия на скамейке запасных во время матча с «Безансоном», однако он руководил своей командой в этой игре.

В ближайшее время 63-летний специалист пройдёт углублённое обследование. Исполнять обязанности Трефилова в матче с «Ларвиком» будет помощник главного тренера Денис Сайфулин.

«Кубань» занимает второе место в турнирной таблице группы C, имея четыре очка в пяти матчах.

«Кубань» одержала вторую победу на групповом этапе Кубка ЕГФ
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент