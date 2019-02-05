«СГАУ-Саратов» уступил «Университету-Нева» в мужской Суперлиге по гандболу

Гандболисты петербургского «Университета-Нева» в гостях одержали победу со счётом 29:24 в матче чемпионата России по гандболу среди команд Суперлиги со «СГАУ-Саратов».

«Университет-Нева» одержал 10-ю победу в 16 проведённых матчах и занимает второе место в турнирной таблице Суперлиги. «СГАУ-Саратов» (8 побед, 1 ничья, 5 поражений) — на четвёртом месте.



В следующем матче, 22 февраля, «Университет-Нева» примет на своей площадке астраханское «Динамо», а «СГАУ-Саратов» 10 февраля сыграет на выезде с «Чеховскими медведями».

Гандбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига



«СГАУ-Саратов» (Саратов) — «Университет-Нева» (Санкт-Петербург) – 24:29 (10:14)

Чемпионат России по гандболу среди мужских команд проводится с 1992 года. Организацией соревнований занимается Федерация гандбола России.