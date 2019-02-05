«Чеховские медведи» обыграли «Динамо-Виктор» в гандбольной Суперлиге

Гандболисты «Чеховских медведей» в домашнем матче чемпионата России среди команд Суперлиги переиграли «Динамо-Виктор» со счётом 39:29.



Хозяева выиграли оба тайма в матче. Первый закончился со счётом 19:16 в пользу команды из Чехова, второй — со счётом 20:13.



Это десятая победа «Чеховских медведей» при двух ничьих и двух поражениях в нынешнем сезоне. Команда набрала 22 очка и занимает второе место в турнирной таблице Суперлиги. «Динамо-Виктор» (7 побед, 1 ничья, 6 поражений) — на 8-м месте.



Гандбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига



«Чеховские медведи» (Чехов) — «Динамо-Виктор» (Ставрополь) — 39:29 (19:16)



Чемпионат России по гандболу среди мужских команд проводится с 1992 года. Организацией соревнований занимается Федерация гандбола России.