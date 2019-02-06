Хованцев: состав на чемпионат мира по биатлону объявим после чемпионата Европы

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев оценил возможность включения Евгения Гараничева в эстафетную четвёрку на чемпионате мира, а также рассказал о выборе состава на соревнования в Эстерсунде (Швеция).

«Если мы будем постоянно вспоминать про какие-то ошибки, то ни к чему хорошему это не приведёт. Гараничев показывает приличные результаты. И все эстафеты пробежал хорошо.

В каждой гонке побегут четверо. Всё равно придётся работать из семи или восьми спортсменов. У всех, кто присутствует на сборе, есть шансы. Посмотрим, кто проявит себя на чемпионате Европы и североамериканских этапах. Состав на чемпионат мира объявим после чемпионата Европы", — цитирует Хованцева «Спорт день за днём».

Чемпионат Европы пройдёт в Минске (Беларусь) 20-24 февраля, чемпионат мира состоится в Эстерсунде 7-17 марта.