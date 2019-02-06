Из-за жутких морозов гонки этапа КМ по биатлону в Канаде будут укороченными

Международный союз биатлонистов внёс изменения в календарь седьмого этапа Кубка мира в Кэнморе (Канада), сообщает NRK. Ожидается, что в предстоящие выходные температура воздуха там опустится до минус 30 градусов, а IBU не разрешает проводить старты при температуре ниже 20 градусов.
Завтра, 7 февраля, состоятся индивидуальные гонки в сокращённом формате — 15, а не 20 км у мужчин и 12,5 вместо 15 км у женщин.
8 февраля на этапе в Кэнморе планировалось сделать выходным, однако на этот день с 9 февраля были перенесены эстафетные гонки.
9 февраля пройдут масс-старты.
Восьмой этап Кубка мира пройдёт в Солт-Лейк-Сити (США) с 14 по 17 февраля.
Лидерами общего зачёта являются норвежец Йоханнес Бё и итальянка Доротея Вирер.
«Американцы просто не разрешили нам провезти оружие». Вот вам и биатлон в США
Российские биатлонисты по вине организаторов остались без винтовок. Каких ещё удивительных чудес ждать от этапов Кубка мира в Канаде и США?