Определён состав сборной России по прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью на ЧМ

На заседании президиума Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России были утверждены составы сборных команд России на чемпионат мира, который пройдёт в Зеефельде (Австрия) с 20 февраля по 3 марта.

В состав мужской сборной России по прыжкам с трамплина вошли Евгений Климов, Дмитрий Васильев, Роман Трофимов и Максим Сергеев. В качестве запасного на чемпионат мира поедет Денис Корнилов.

За сборную России в женских прыжках с трамплина выступят Александра Кустова, Софья Тихонова, Лидия Яковлева и Анна Шпынева. Ксения Каблукова отправится на главный старт сезона в качестве запасной.

В лыжном двоеборье российскую команду представят Эрнест Яхин, Александр Пашаев, Виталий Иванов, Самир Мастиев, Вячеслав Барков и Александр Миланин.