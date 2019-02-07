В индивидуальных гонках на этапе КМ в Кэнморе сократят штрафное время

Международный союз биатлонистов (IBU) изменил правило о штрафном времени в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в Кэнморе (Канада), сообщает официальный «твиттер» организации.

Вместо стандартной одной минуты штрафа или штрафного круга в укороченном формате к результату спортсмена, допустившего промах, будет добавлено 45 дополнительных секунд.

Напомним, в связи с сильными морозами было изменено расписание седьмого этапа Кубка мира в Кэнморе. Завтра, 7 февраля, индивидуальные гонки пройдут в сокращённом формате: 15 км вместо 20 у мужчин и 12,5 км вместо 15 у женщин. Мужская индивидуальная гонка начнётся в 22:00 мск. Женщины выйдут на старт в ночь с 7 на 8 февраля в 0:55 мск.