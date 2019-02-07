На этапе Кубка мира в Кэнморе масс-старты могут быть заменены на спринты

Международный союз биатлонистов (IBU) объявил в «твиттере», что на седьмом этапе Кубка мира в Кэнморе (Канада) масс-старты могут быть заменены на спринтерские гонки.

Масс-старты, запланированные на субботу, 9 февраля, могут быть заменены в связи с неблагоприятными погодными условиями.

IBU также сообщил, что возможны дальнейшие изменения в программе соревнований на 8 и 9 февраля.

Напомним, в связи с сильными морозами было изменено расписание седьмого этапа Кубка мира в Кэнморе. 7 февраля состоятся индивидуальные гонки в сокращённом формате — 15, а не 20 км у мужчин и 12,5 вместо 15 км у женщин. К тому же, штрафное время будет сокращено с 60 до 45 секунд. В субботу, 8 февраля, биатлонисты пробегут эстафеты.