Россиянки получили стартовые номера на индивидуальную гонку в Кэнморе

В ночь с 7 по 8 февраля мск на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Кэнморе (Канада) состоится женская индивидуальная гонка. Из-за сильных морозов соревнования пройдут в сокращённом формате — 12,5 км вместо 15.



Вместо одной минуты штрафа к результату спортсменки, допустившей промах, будет добавлено 45 секунд. Старт будет дан в 00:55 мск.



Первой из россиянок в гонку отправится Валерия Васнецова, получившая 15-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Лариса Куклина (34-й), Маргарита Васильева (42-й), Кристина Ильченко (69-й), Ульяна Кайшева (75-й) и Лейсан Бикташева (76-й).



Лидер общего зачёта Кубка мира итальянка Доротея Вирер стартует 21-й. В связи с изменением расписания этап в Кэнморе завершится 9 февраля.

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