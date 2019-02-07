Любовь Никитина завоевала серебро на чемпионате мира в лыжной акробатике

Российская фристайлистка Любовь Никитина завоевала серебряную медаль в лыжной акробатике на чемпионате мира, проходящем в Парк-Сити (США).

Победительницей стала представительница Беларуси Александра Романовская, набравшая 113,18 балла. Никитина и китаянка Сю Ментао записали в свой актив по 89,88 балла. Шестой стала Софья Алексеева, не сумевшая выполнить качественный прыжок.

Напомним, Кристина Спиридонова пропускает сезон из-за травмы.

Чемпионат мира. Парк Сити (США)

Женщины. Лыжная акробатика.

1. Александра Романовская (Белоруссия) — 113.18

2. Любовь Никитина (Россия) — 89.88

3. Сю Ментао (Китай) — 89.88

...

6. Софья Алексеева (Россия) — 37.80

В текущем сезоне Кубка мира Никитина заняла шестое место на этапе в Лейк-Плэсиде (США).