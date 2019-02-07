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Любовь Никитина завоевала серебро на чемпионате мира в лыжной акробатике

Любовь Никитина завоевала серебро на чемпионате мира в лыжной акробатике
Другие / Лыжный спорт

Российская фристайлистка Любовь Никитина завоевала серебряную медаль в лыжной акробатике на чемпионате мира, проходящем в Парк-Сити (США).

Победительницей стала представительница Беларуси Александра Романовская, набравшая 113,18 балла. Никитина и китаянка Сю Ментао записали в свой актив по 89,88 балла. Шестой стала Софья Алексеева, не сумевшая выполнить качественный прыжок.

Напомним, Кристина Спиридонова пропускает сезон из-за травмы.

Чемпионат мира. Парк Сити (США)
Женщины. Лыжная акробатика.

1. Александра Романовская (Белоруссия) — 113.18
2. Любовь Никитина (Россия) — 89.88
3. Сю Ментао (Китай) — 89.88
...
6. Софья Алексеева (Россия) — 37.80

В текущем сезоне Кубка мира Никитина заняла шестое место на этапе в Лейк-Плэсиде (США).

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