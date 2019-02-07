Нагорных: я не стал оспаривать дисквалификацию в CAS — нет смысла оправдываться

Юрий Нагорных, в 2016 году уволенный с должности заместителя министра спорта России, рассказал, где сейчас работает, а также поделился воспоминаниями об Олимпиаде в Сочи.

Нагорных был отстранён в связи с публикацией доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена. В декабре 2017 года Мутко и Нагорных были пожизненно дисквалифицированы Международным олимпийским комитетом.

«Виталий Мутко действительно подал апелляцию на дисквалификацию в CAS, там идут процедурные моменты. Я не подавал и считаю, что оправдываться там, где не стоит оправдываться, смысла не имеет. Тем более в той политической ситуации, которая сложилась. Работаю в структуре РЖД, занимаюсь вопросами организации внутрикорпоративной физкультурной работы. Сегодня я полностью реализуюсь в своём деле. Оно не менее важно для здоровья населения, для тех, кто трудится в экономике страны, чем большой спорт. Мог ли я войти в руководство футбольного клуба? Это были просто чьи-то фантазии. Ко мне никто не обращался.



В целом события, которые разворачиваются вокруг нашей страны, вызывают сожаление. Речь не только о спорте. Но наше спортивное движение способно выстоять и преодолеть испытания, которые выпали. Проделанная работа дает результаты. Повышенное общественное внимание, принятие дополнительных мер в антидопинговом плане, информирование спортсменов — всё это сработало. Как показывает практика, полностью победить допинг невозможно, но минимизировать возможно.



По прошествии пяти лет ещё больше видится то, что было сделано в тот период. Организация этой Олимпиады останется эталоном проведения зимних Олимпийских игр, организации спортивных событий в целом. Мы увидели, как подготовка к Олимпиаде изменила горно-климатический курорт Сочи, насколько город стал комфортным и удобным. То, что удалось на Играх нашим спортсменам, — выдающийся результат. Наши команды, отдельные спортсмены во многом превзошли себя. Некоторым это показалось странным, но не тем, кто бок о бок был с командой, готовился и помогал», — цитирует Нагорных сайт телеканала «360».