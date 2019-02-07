Майгуров: не вижу препятствий в реализации критериев восстановления СБР

Член правления Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал, поедет ли на предстоящий чемпионат мира, а также оценил ход восстановления СБР в правах.

«Поеду ли в Эстерсунд на чемпионат мира? Пока не знаю точно, но, скорее всего, на несколько дней да, потому что там у нас пройдёт встреча по реализации критериев восстановления СБР — это то, чем сейчас активно занимаюсь.



Мы финализировали критерии, чтобы обе стороны одинаково их понимали, читали текст единым образом. В данный момент есть дедлайны по тем или иным отчётам. Первый мы уже представили в конце января на исполком. Следующие мероприятия — это чемпионат мира и чемпионат России, где мы проводим антидопинговую работу. В общем, в реализации критериев мы не видим каких-то непреодолимых препятствий. Всё должно быть нормально.



Решение о восстановлении СБР — это прерогатива конгресса IBU. Мнение исполкома, конечно, учитывается, но лишь опосредованно, а де-юре — конгресс независим. В прошлый раз за нас было 20 голосов, а против — 29. Если же со стороны IBU будет поддержка, то мы, думаю, без проблем наберём необходимое для восстановления количество голосов. Внеочередной конгресс запланирован на конец сентября этого года, место проведения пока ещё не определено. Вот вам точка потенциального восстановления СБР в правах, в направлении которой мы и работаем», — цитирует Майгурова сайт «Матч ТВ».

СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года из-за допинговых нарушений. В середине декабря IBU представил список требований, которые должны быть выполнены для восстановления организации.