Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Лацио» — «Эмполи». 07 февраля. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие /

Аликин: у Куклиной и Васильевой хорошие шансы пробиться в состав на ЧМ-2019

Аликин: у Куклиной и Васильевой хорошие шансы пробиться в состав на ЧМ-2019
Другие / Биатлон

Бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону, олимпийский чемпион Владимир Аликин предположил, как будет формироваться состав женской команды на чемпионат мира в Эстерсунде.

«Учитывая, что в Риднау будет находиться основной тренерский состав, в том числе главный тренер сборной Анатолий Хованцев, можно ожидать, что именно из Минска поедет в Эстерсунд большинство наших спортсменов.

С североамериканских этапов хорошие шансы пробиться есть у Куклиной и Васильевой, отметившихся в этом сезоне победой в эстафете. Остальные биатлонистки, на мой взгляд, способны попасть на чемпионат мира, только если покажут очень хорошие результаты за океаном», — приводят слова Аликина «Известия».

В состав сборной России на этапы Кубка мира в Канаде и США вошли: Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Лейсан Бикташева, Валерия Васнецова, Кристина Ильченко, Маргарита Васильева. Чемпионат мира по биатлону пройдёт 7-17 марта.

Кубок мира по биатлону. Седьмой этап. Индивидуальные гонки. LIVE
Все события 7 февраля на этапе Кубка мира по биатлону в Кэнморе. Новости, интересные факты, фишки дня, фото, видео — в нашей хронике.
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент