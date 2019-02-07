Аликин: у Куклиной и Васильевой хорошие шансы пробиться в состав на ЧМ-2019

Бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону, олимпийский чемпион Владимир Аликин предположил, как будет формироваться состав женской команды на чемпионат мира в Эстерсунде.

«Учитывая, что в Риднау будет находиться основной тренерский состав, в том числе главный тренер сборной Анатолий Хованцев, можно ожидать, что именно из Минска поедет в Эстерсунд большинство наших спортсменов.

С североамериканских этапов хорошие шансы пробиться есть у Куклиной и Васильевой, отметившихся в этом сезоне победой в эстафете. Остальные биатлонистки, на мой взгляд, способны попасть на чемпионат мира, только если покажут очень хорошие результаты за океаном», — приводят слова Аликина «Известия».

В состав сборной России на этапы Кубка мира в Канаде и США вошли: Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Лейсан Бикташева, Валерия Васнецова, Кристина Ильченко, Маргарита Васильева. Чемпионат мира по биатлону пройдёт 7-17 марта.