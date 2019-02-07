Чепиков: с точки зрения подготовки, выступление на ЧЕ лучше стартов за океаном

Вице-президент Союза биатлонистов России, двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков поделился ожиданиями от чемпионата Европы, который пройдёт в Минске (Беларусь) с 20 по 24 февраля.



«Чемпионат Европы по рейтингу ниже чемпионата мира — одно то, что он проводится параллельно с этапами Кубка мира, говорит о многом. Но он хорош в качестве подводящего старта, где можно проверить свои силы после подготовительного сбора. Поэтому даже лидеры мирового биатлона выборочно побегут на этом соревновании. С точки зрения функциональной подготовки, оно сейчас будет для них даже лучше североамериканских этапов. В том числе и для наших спортсменов.

Тем более в Минске организация всегда на высоком уровне. Там всегда много зрителей — ещё в моё время, в 1990 году на чемпионате мира мы бежали по живому коридору. Наши ребята смогут прочувствовать атмосферу, которая будет более приближённой к мировому первенству, чем на североамериканских этапах", — цитируют Чепикова «Известия».

Сегодня, 7 февраля, в Кэнморе (Канада), стартует седьмой этап Кубка мира.

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