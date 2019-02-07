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Российские конькобежки — третьи в командном спринте на ЧМ в Германии

Российские конькобежки — третьи в командном спринте на ЧМ в Германии
Другие / Конькобежный спорт

Российские конькобежки Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина и Дарья Качанова заняли третье место в командном спринте на чемпионате мира в Инцелле (Германия).

Россиянки преодолели дистанцию за 1 минуту 27,26 секунды. Победительницами соревнований с результатом 1 минута 26,28 секунды стали представительницы Нидерландов. Канадки заняли второе место с отставанием от чемпионок мира в 0,92 секунды.

Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях. Инцелль, Германия
Женщины, командный спринт
1. Нидерланды — 1.26,28 (рекорд катка).
2. Канада — +0,92.
3. Россия (Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина, Дарья Качанова) — +0,97.

Напомним, на этом чемпионате мира конькобежцы впервые разыграли комплект наград в командном спринте.

Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях завершится в воскресенье, 10 февраля.

Конькобежный спорт. ЧМ-2019. Женщины. Командный спринт
07 февраля 2019 года, четверг. 18:00 МСК
1
Нидерланды
1:26.289
2
Канада
1:27.215
3
Россия
1:27.262
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