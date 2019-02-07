Российские конькобежки — третьи в командном спринте на ЧМ в Германии

Российские конькобежки Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина и Дарья Качанова заняли третье место в командном спринте на чемпионате мира в Инцелле (Германия).
Россиянки преодолели дистанцию за 1 минуту 27,26 секунды. Победительницами соревнований с результатом 1 минута 26,28 секунды стали представительницы Нидерландов. Канадки заняли второе место с отставанием от чемпионок мира в 0,92 секунды.
Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях. Инцелль, Германия
Женщины, командный спринт
1. Нидерланды — 1.26,28 (рекорд катка).
2. Канада — +0,92.
3. Россия (Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина, Дарья Качанова) — +0,97.
Напомним, на этом чемпионате мира конькобежцы впервые разыграли комплект наград в командном спринте.
Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях завершится в воскресенье, 10 февраля.