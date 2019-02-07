Тихонов: могут ли в Америке за допинг арестовать Логинова? Они могут что угодно

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился мыслями о предстоящих этапах Кубка мира в Канаде и США.



«Я был категорически против этой поездки на этапы в Америке. Ладно бы мы боролись за что-то, а у нас только Логинов. Вообще, эти этапы — полное безобразие, они не нужны. Затраты сумасшедшие, часовой пояс другой. Это полное безобразие.

Прогнозы? Этим должны заниматься люди, которые близки к команде. Сейчас никакой информации нет. Могу пожелать только удачи нашим спортсменам.

Могут ли Логинова арестовать в Северной Америке из-за допинга? Слышал такие опасения, но не знаю, что тут сказать. Американцы могут сделать всё что угодно. Они то одного дипломата депортируют, то другого. Они за своих стоят, в отличие от нас», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.