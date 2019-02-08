Виттоцци до 5 очков сократила отставание от Вирер в общем зачёте КМ по биатлону

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер, занявшая 22-е место в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в Кэнморе, сохранила лидерство в общем зачёте. Её соотечественница Лиза Виттоцци, идущая второй, сократила отставание до 5 очков. На третью позицию поднялась представительница Словакии Анастасия Кузьмина.
Лучшая из россиянок, Ирина Старых, идёт 18-й.
Биатлон. Кубок мира. Женщины. Общий зачёт
1. Доротея Вирер (Италия) — 651.
2. Лиза Виттоцци (Италия) — 646.
3. Анастасия Кузьмина (Словакия) — 540.
4. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 537.
5. Паулина Фиалкова (Словакия) — 526.
6. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — 443.
7. Ирина Кривко (Беларусь) — 427.
8. Ханна Эберг (Швеция) — 423.
9. Анаис Шевалье (Франция) — 408.
10. Моника Хойниш (Польша) — 389...
18. Ирина Старых (Россия) — 307…
22. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 284…
31. Евгения Павлова (Россия) — 160…
36. Светлана Миронова (Россия) — 133...
41. Маргарита Васильева (Россия) — 102...
48. Валерия Васнецова (Россия) — 81...
61. Ульяна Кайшева (Россия) — 31.
78. Лариса Куклина (Россия) — 14...
82. Анастасия Морозова (Россия) — 12...
92. Лейсан Бикташева (Россия) — 1.