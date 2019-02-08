Й. Бё: может, это последний год, когда мы бежим 20 км в индивидуальной гонке

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал победу в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Кэнморе (Канада). Гонка прошла в сокращённом формате: 15 км вместо 20 и 45 секунд штрафа вместо минуты.



«Мы так долго ждали стартов! Этот этап отличается от остальных из-за очень низкой температуры. До этого дня я не тренировался на стадионе в „режиме гонки“, поэтому было даже забавно наконец-то сравнить свои силы с другими спортсменами.



Пришлось натянуть на себя больше одежды, чем обычно, чтобы сохранить тепло. Но, должен сказать, сегодня условия были не такими плохими, как ранее на этой неделе. Было похоже на просто холодный зимний день в Норвегии.



Мне понравился такой формат. Думаю, и для зрителей она должна быть интересней, чем классическая индивидуальная гонка на 20 километров. Может, это вообще последний год, когда мы бежим 20 км», — цитирует Бё Biathlon.com.ua.

Бё-младший является лидером общего зачёта Кубка мира.

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